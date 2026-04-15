Visite guidée en remorque tractée du Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans

Wingersheim les Quatre Bans

Visite guidée en remorque tractée du Sentier du Houblon

Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-09-15 18:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Venez découvrir l’or vert d’Alsace le houblon ! Départ en remorque tirée par un tracteur dans les houblonnières puis visionnage d’une vidéo expliquant la vie de la houblonnière ainsi que la récolte. Fin de la visite autour d’une dégustation de bière dans la boutique du sentier.

Offrez-vous un autre regard sur l’Alsace à travers une culture unique le houblon.

C’est au cœur du Beau Jardin que vous pouvez découvrir cette plante aromatique qui est un composant primordial de la fabrication de la bière. Sa culture offre un paysage insolite et attrayant.

Ainsi, ne manquez pas cette sortie découverte ludique le long du sentier de 4,5 km à travers les houblonnières de Wingersheim, commune de Wingersheim les 4 Bans et capitale du houblon d’Alsace.

Le Sentier de Découverte est animé par les membres de l’association Au Cœur des Houblonnières d’Alsace et est accessible de mi-avril à fin septembre (sur réservation) pour les groupes (et pour les individuels en juillet et août). Il est possible de faire la visite librement.

Visite commentée en remorque aménagée tractée ainsi que projection vidéo sont au programme pour les groupes, avec possibilité de guidage en allemand (sur demande). Une dégustation de bière locale vous est proposée en fin de visite.

Le sentier de découverte du houblon a été soutenu par l’Union Européenne avec le FEADER via le programme LEADER du GAL Vosges du Nord. .

Rue du Stade Wingersheim les Quatre Bans 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@sentierduhoublon.fr

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English :

Come and discover the green gold of Alsace: hops! Departure in a trailer pulled by a tractor in the hop fields, then viewing a video explaining the life of the hop fields and the harvest. End of the visit around a beer tasting in the trail shop.

L’événement Visite guidée en remorque tractée du Sentier du Houblon Wingersheim les Quatre Bans a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg