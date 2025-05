Visite Guidée En Rosalie: A La Découverte De La Station Balnéaire De Merlimont – Merlimont, 10 mai 2025 07:00, Merlimont.

Pas-de-Calais

Visite Guidée En Rosalie: A La Découverte De La Station Balnéaire De Merlimont place de la Chapelle Merlimont Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

SAM 10 MAI | 11H

Voilà une nouvelle visite guidée fun et originale pour découvrir la station balnéaire ! A bord de votre rosalie vous voilà partie à travers les rues de Merlimont accompagné de Karine, une guide authentique et pleine de ressources. Découverte et bonne humeur garantie !

Rendez-vous à l’office de tourisme de Merlimont, place de la chapelle

Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Roule ma Poule. .

place de la Chapelle

Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 tourisme.merlimont@gmail.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite Guidée En Rosalie: A La Découverte De La Station Balnéaire De Merlimont Merlimont a été mis à jour le 2025-04-17 par Office de Merlimont