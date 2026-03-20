VISITE GUIDÉE EN SELLE MARCEL PALAVAS À VÉLO

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Visite guidée En selle Marcel Palavas à vélo À partir de 10 ans -Tarifs 6€ adulte/ 5€ enfant (de 10 à 12 ans)

Partez à vélo à la découverte de Palavas-les-Flots, au programme la rive gauche, les étangs, la rive droite, un passage devant la cathédrale de Maguelone… De beaux paysages vous attendent pour une visite immersive au cœur du territoire. Vélo non fourni. .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

Guided tour En selle Marcel Palavas à vélo From 10 years old -Prices: 6? adult/ 5? child (from 10 to 12 years old)

L’événement VISITE GUIDÉE EN SELLE MARCEL PALAVAS À VÉLO Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 ADT34