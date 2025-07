Visite guidée en ville « Légendes et croyances » Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux

Visite guidée en ville « Légendes et croyances » Quai d’aval Saint-Valery-en-Caux jeudi 24 juillet 2025.

Visite guidée en ville « Légendes et croyances »

Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Visite guidée de St Valery en Caux « Légendes et croyances » pour découvrir l’histoire de la ville au fil des siècles au travers de sa relation intime avec la mer lors qu’ne déambulation dans le Vieux quartiers .

RDV à la maison Henri IV à 18h. Sur réservation à la maison Henri IV ou par mail (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr)

Visite guidée de St Valery en Caux « Légendes et croyances » pour découvrir l’histoire de la ville au fil des siècles au travers de sa relation intime avec la mer lors qu’ne déambulation dans le Vieux quartiers .

RDV à la maison Henri IV à 18h. Sur réservation à la maison Henri IV ou par mail (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr) .

Quai d’aval Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

English : Visite guidée en ville « Légendes et croyances »

Guided tour of St Valery en Caux « Legends and Beliefs » to discover the history of the town over the centuries through its intimate relationship with the sea during a stroll through the Old Quarter.

Meet at Maison Henri IV at 6pm. Reservations required at Maison Henri IV or by e-mail (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr)

German :

Geführter Rundgang durch St Valery en Caux « Legenden und Glauben »: Entdecken Sie die Geschichte der Stadt im Laufe der Jahrhunderte anhand ihrer engen Beziehung zum Meer bei einem Spaziergang durch die Altstadt.

RDV am Haus Henri IV um 18 Uhr. Reservierung im Maison Henri IV oder per E-Mail (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr)

Italiano :

Visita guidata di St Valery en Caux « Leggende e credenze » per scoprire la storia della città nel corso dei secoli attraverso il suo intimo rapporto con il mare durante una passeggiata nel quartiere vecchio.

Ritrovo alla Maison Henri IV alle 18.00. Prenotazione obbligatoria presso la Maison Henri IV o via e-mail (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr)

Espanol :

Visita guiada de St Valery en Caux « Leyendas y creencias » para descubrir la historia de la ciudad a lo largo de los siglos a través de su íntima relación con el mar durante un paseo por el casco antiguo.

Punto de encuentro en la Maison Henri IV a las 18 h. Reserva obligatoria en la Maison Henri IV o por correo electrónico (patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr)

L’événement Visite guidée en ville « Légendes et croyances » Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre