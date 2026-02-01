Visite guidée Enfant Mission mini bestioles Musée de l’école de Nancy Nancy

Visite guidée Enfant Mission mini bestioles

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-02-27 15:30:00

2026-02-27

Pendant les vacances, venez vivre une aventure au cœur de la nature. Mini bestioles, maxi découvertes vous attendent au musée de l’École de Nancy.

Réservation en ligne.

During the vacations, come and experience an adventure in the heart of nature. Mini bugs, maxi discoveries await you at the Musée de l?École de Nancy.

Book online.

