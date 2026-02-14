Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy
Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy dimanche 8 mars 2026.
Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards
Tarif : 4 EUR
4
Tarif enfant
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 10:30:00
fin : 2026-03-08 11:30:00
2026-03-08
Pendant les vacances, venez découvrir en vous amusant, la place importante des reptiles et des batraciens dans les œuvres d’art.
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation en ligne.Enfants
Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
English :
During the vacations, come and have fun discovering the important place of reptiles and amphibians in works of art.
For children aged 7 to 11.
Online booking required.
L’événement Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards Nancy a été mis à jour le 2026-02-14 par DESTINATION NANCY