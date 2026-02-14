Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 10:30:00

fin : 2026-03-08 11:30:00

2026-03-08

Pendant les vacances, venez découvrir en vous amusant, la place importante des reptiles et des batraciens dans les œuvres d’art.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Sur réservation en ligne.Enfants

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

During the vacations, come and have fun discovering the important place of reptiles and amphibians in works of art.

For children aged 7 to 11.

Online booking required.

L’événement Visite guidée Enfant Y’a pas de lézards Nancy a été mis à jour le 2026-02-14 par DESTINATION NANCY