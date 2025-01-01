Visite Guidée enrichie Distillerie des 4 Vallées La Distillerie des 4 Vallées Chamaloc

Visite Guidée enrichie Distillerie des 4 Vallées La Distillerie des 4 Vallées Chamaloc mercredi 1 janvier 2025.

Visite Guidée enrichie Distillerie des 4 Vallées

La Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons Chamaloc Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

7-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-01-01

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-01-01 2025-04-01 2025-11-01

Plongez dans l’univers de la lavande à travers une visite guidée d’1h30. Apprenez son histoire, ses usages, et les secrets de la distillation. Profitez d’une séance olfactive & repartez avec des conseils pour utiliser huiles essentielles et eaux florales.

.

La Distillerie des 4 Vallées 302 chemin des Garandons Chamaloc 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 20 14 contact@lavandes.fr

English : les 4 Vallées Lavender Distillery Expert Guided Tour

An 1h30 tour to learn everything there is to know about lavender, its history and its usage

Tour in French at 2.30pm

Tour in English at 10 am

German :

Tauchen Sie bei einer 1,5-stündigen Führung in die Welt des Lavendels ein. Erfahren Sie mehr über seine Geschichte, seine Verwendung und die Geheimnisse der Destillation. Genießen Sie eine Duftsitzung und nehmen Sie Tipps für die Verwendung von ätherischen Ölen und Blütenwasser mit nach Hause.

Italiano :

Immergetevi nel mondo della lavanda con una visita guidata di un’ora. Scoprite la sua storia, i suoi usi e i segreti della distillazione. Godetevi una sessione olfattiva e lasciate i consigli su come utilizzare gli oli essenziali e le acque floreali.

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la lavanda con una visita guiada de hora y media. Conozca su historia, sus usos y los secretos de la destilación. Disfrute de una sesión olfativa y salga con consejos sobre cómo utilizar los aceites esenciales y las aguas florales.

L’événement Visite Guidée enrichie Distillerie des 4 Vallées Chamaloc a été mis à jour le 2025-01-23 par Office de Tourisme du Pays Diois