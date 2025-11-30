Visite guidée Entre ville basse et ville haute le parc Hauser Le Havre
Début : 2025-11-30 14:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Surplombant la ville basse entre le quartier populaire du Rond-Point et celui plus résidentiel des Ormeaux, le parc Hauser et ses alentours sont les témoins des diverses vagues d’urbanisation de la costière du Havre.
Des arbres exotiques y côtoient des villas Art Nouveau, des lotissements ouvriers, un pavillon du 18e siècle et des manufactures du 19e siècle. Partez à la découverte de près de trois cent ans d’histoire havraise.
Public Adultes Durée 1h30
Réservation obligatoire.
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
Horlogue du rond Point Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
