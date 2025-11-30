Visite guidée Entre ville basse et ville haute le parc Hauser Le Havre

Visite guidée Entre ville basse et ville haute le parc Hauser

Horlogue du rond Point Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 14:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Surplombant la ville basse entre le quartier populaire du Rond-Point et celui plus résidentiel des Ormeaux, le parc Hauser et ses alentours sont les témoins des diverses vagues d’urbanisation de la costière du Havre.

Des arbres exotiques y côtoient des villas Art Nouveau, des lotissements ouvriers, un pavillon du 18e siècle et des manufactures du 19e siècle. Partez à la découverte de près de trois cent ans d’histoire havraise.

Public Adultes Durée 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

Horlogue du rond Point Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

