Visite guidée entrée par effraction La Glucoserie Épinal

Visite guidée entrée par effraction

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 19:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Avec notre guide des plus loufoques, entrez à la Glucoserie hors des horaires d’ouverture pour résoudre des énigmes farfelus

Mais attention à ne pas tomber sur le gardien !

À partir de 7 ans

Durée 60 minutes

Sur réservation uniquementTout public

0 .

La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12

English :

With our zany guide, enter the Glucoserie after opening hours to solve wacky puzzles

But be careful not to bump into the janitor!

Ages 7 and up

Duration: 60 minutes

By reservation only

