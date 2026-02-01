Visite guidée entrée par effraction La Glucoserie Épinal
Visite guidée entrée par effraction
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 19:30:00
Avec notre guide des plus loufoques, entrez à la Glucoserie hors des horaires d’ouverture pour résoudre des énigmes farfelus
Mais attention à ne pas tomber sur le gardien !
À partir de 7 ans
Durée 60 minutes
Sur réservation uniquementTout public
La Glucoserie 48 bis rue Saint Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 11 12
English :
With our zany guide, enter the Glucoserie after opening hours to solve wacky puzzles
But be careful not to bump into the janitor!
Ages 7 and up
Duration: 60 minutes
By reservation only
L’événement Visite guidée entrée par effraction Épinal a été mis à jour le 2026-02-04 par OT EPINAL ET SA REGION