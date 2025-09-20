Visite guidée entreprise Cauchard Cauchard Quintenas

Nombre de places limitées : 25 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

La boîte Cauchard est un gage de qualité. Parfois imitée, jamais égalée.

Depuis plus de 75 ans, nous avons développé un savoir-faire unique dans le façonnage du carton compact. Ce carton haute densité et très résistant est normé pour la conservation intermédiaire ou définitive des documents d’archives.

Précurseurs dans la fabrication des boîtes de longue conservation, nous ne cessons de développer nos capacités de production et le choix des matières que nous travaillons afin de répondre au mieux à l’ensemble des besoins de conservation.

Nos produits sont fabriqués à 100% en France: du carton aux différents accessoires, de la transformation à la mise en volume.

Notre politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) nous conduit à agir pour l’environnement. Nous utilisons ainsi des cartons 100% recyclés ou FSC issus de forêts gérées durablement. Nos chutes de production ainsi que l’ensemble de nos déchets sont soit recyclés soit valorisés en filières agréées.

L’ensemble de nos efforts a été récompensé en juillet 2021. Nous avons en effet représenté l’Ardèche à la grande exposition du fabriqué en France organisée par la Présidence de la République au palais de l’Élysée.

Cauchard 3 place du Pontet 07290 Quintenas Quintenas 07290 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0143792102 https://cauchard.com/ https://www.linkedin.com/showcase/cauchard/?viewAsMember=true

