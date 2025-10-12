Visite guidée Épopée d’un maçon creusois au coeur du quartier Béreult Le Havre

Visite guidée Épopée d’un maçon creusois au coeur du quartier Béreult

22 Rue Bereult Le Havre Seine-Maritime

Suivez l’arrière-petit-fils de François Garguelle, d’abord ouvrier à l’usine des Tréfileries au début du 20e siècle puis maçon et investisseur immobilier dans cette zone industrielle en pleine extension.

Documents familiaux et témoignages illustrent l’évolution du quartier à travers les projets et les investissements de ce constructeur de maisons au destin exceptionnel.

Durée 1h30

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

22 Rue Bereult Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

