Visite guidée Épopée d’un maçon creusois au coeur du quartier Béreult Le Havre

Visite guidée Épopée d’un maçon creusois au coeur du quartier Béreult
22 Rue Bereult Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-21 14:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Suivez l’arrière-petit-fils de François Garguelle, d’abord ouvrier à l’usine des Tréfileries au début du 20e siècle puis maçon et investisseur immobilier dans cette zone industrielle en pleine extension.
Documents familiaux et témoignages illustrent l’évolution du quartier à travers les projets et les investissements de ce constructeur de maisons au destin exceptionnel.
Durée 1h30
Réservation obligatoire
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .
+33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
