Visite guidée Escale au Port du Légué

En face du bar Les Mouettes 2 Quai Gabriel Péri Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:00:00

fin : 2026-02-20 15:30:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-25

Site méconnu et pourtant chargé d’histoires, le port du Légué a beaucoup à raconter.

D’une rive à l’autre, du vieux village aux aires de carénage en passant par le Carré Rosengart, vous découvrirez l’histoire maritime de Saint-Brieuc, l’épopée des terre neuvas, l’évolution des aménagements portuaires pour le développement des industries du XIXème siècle à nos jours.

Les anciens ateliers de fonderie se sont transformés en voilerie, en concept stores, en atelier de charpenterie pour les plaisanciers. Les anciens magasins et maisons de pêcheurs colorés accueillent de bonnes adresses gourmandes, des terrasses accueillantes ou des ateliers d’artisans.

Sur réservation. minimum 5 participants

A partir de 8 ans .

En face du bar Les Mouettes 2 Quai Gabriel Péri Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 32 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée Escale au Port du Légué Plérin a été mis à jour le 2026-01-17 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme