Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat et dans les Monts d’Arrée avec Yann Serre. Huelgoat lundi 13 juillet 2026.

Huelgoat

Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat et dans les Monts d’Arrée avec Yann Serre.

Huelgoat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Ami(e)s estivants,

la saison débute et les visites ésotériques de la forêt de Huelgoat et des monts d’Arrée se multiplient. Visite de la forêt du Huelgoat tous les jours dès 3 participant(e)s ou 45€. Visite ésotérique des monts d’Arree tous les vendredis.

4h de découverte aux symboles cachés par nos ancêtres.

Contactez-moi au 06 11 58 72 23.

Yan.

Voici deux visites à la journée qui sont d’ores et déjà confirmées .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 11 58 72 23

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English :

L’événement Visite guidée Esotérique dans la Forêt de Huelgoat et dans les Monts d’Arrée avec Yann Serre. Huelgoat a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ