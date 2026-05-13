Visite guidée, Espace Maurice Joron – Musée Adrien Mentienne, Bry-sur-Marne

Visite guidée Samedi 23 mai, 18h00 Espace Maurice Joron – Musée Adrien Mentienne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Visite guidée de l’Espace Maurice Joron et du Diorama de Louis Daguerre

L’Espace Maurice Joron est entièrement dédié au peintre portraitiste Maurice Joron (1883-1937), dont la collection fut offerte à la Ville de Bry en 1995 par sa fille, Marie‑Louise Joron. Installé sur le site d’une ancienne ferme bryarde, ce lieu permet de découvrir la vie et l’œuvre d’un artiste talentueux encore trop méconnu, à travers un ensemble d’œuvres qui témoignent de la sensibilité et de la maîtrise de son art.

Unique au monde, le dernier Diorama conçu par Louis Daguerre en 1842 et conservé dans l’église de Bry‑sur‑Marne est une peinture monumentale de 32 m² en trompe‑l’œil, métamorphosée par des jeux de lumière subtils. Grâce à ces effets lumineux, l’œuvre s’anime, se transforme et offre au spectateur une expérience immersive où l’image semble prendre vie.

Espace Maurice Joron – Musée Adrien Mentienne 6bis Grande Rue Charles de Gaulle, 94360 Bry-sur-Marne, France Bry-sur-Marne 94360 Val-de-Marne Île-de-France +33145166800 https://musee.brysurmarne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 82 30 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@evasions-bryardes.fr »}] Situé 6 bis Grande Rue Charles de Gaulle et inauguré en 2010, l’espace Maurice Joron est entièrement consacré au peintre portraitiste Maurice Joron (1883-1937), dont la collection a été donnée en 1995 à la Ville de Bry par la fille de l’artiste, Marie-Louise Joron. Il permet de découvrir la vie et l’œuvre de cet artiste talentueux méconnu, dont la famille était originaire de Bry-sur-Marne.

Visite commentée

© Mathieu Lombard / Ville de Bry-sur-Marne