Visite guidée Espace muséal Jules Adler Place de la Baille Luxeuil-les-Bains
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date et horaire :
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Découvrez la vie et l’Œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé le peintre des humbles .
Rendez-vous à 15h devant les thermes
Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.
Distance à parcourir 1 km | Durée 90 min
Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .
Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr
