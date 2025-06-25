Visite guidée Espace muséal Jules Adler Place de la Baille Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Espace muséal Jules Adler

Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:30:00



2025-11-05

Découvrez la vie et l’Œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé le peintre des humbles .

Rendez-vous à 15h devant les thermes

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir 1 km | Durée 90 min

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .

Place de la Baille Bibliothèque municipale Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

