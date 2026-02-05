Visite guidée Espace muséal Jules Adler Thermes Luxeuil-les-Bains

Visite guidée Espace muséal Jules Adler

Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

2026-03-18 2026-04-08 2026-04-29 2026-05-20 2026-06-10 2026-07-01 2026-07-22 2026-08-12 2026-09-02 2026-09-23 2026-10-14 2026-11-04

Découvrez la vie et l’œuvre fascinante de Jules Adler, peintre naturaliste des XIXe et XXe siècles, natif de Luxeuil-les-Bains et surnommé le peintre des humbles . Rendez-vous aux thermes pour admirer les toiles décoratives du service premier composées par l’artiste en 1939.

Rendez-vous à 15h devant les thermes.

Inscription obligatoire au 03 84 40 06 41. Fin des inscriptions à 12h le jour de la visite.

Distance à parcourir 1 km | Durée 90 min

Places limitées. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la visite est susceptible d’être annulée. .

Thermes 4 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

