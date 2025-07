Visite guidée estivale l’essentiel d’Obernai en une heure Obernai

Place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-17 12:15:00

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d’Obernai, un des ‘Plus Beaux Détours de France’. 1h15 de visite puis cave sauf 17 et 31 août. Inscription en ligne et à l’office de tourisme

Visite guidée en français.

Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d’Obernai, ville qui fait partie des ‘Plus Beaux Détours de France’.

Environ 1h15 de visite guidée, puis la visite se poursuit de manière conviviale chez un vigneron, sauf pour les visites du dimanche 17 et 31 août.

Sur inscription EN LIGNE ICI et à l’office de tourisme. .

Place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Discover the emblematic sites and monuments for which Obernai, one of France’s ‘Most Beautiful Detours’, is renowned. 1h15 tour, then cellar except August 17 and 31. Registration online and at the tourist office

German :

Entdecken Sie die emblematischen Orte und Denkmäler, für die Obernai, eine der ‘Plus Beaux Détours de France’, bekannt ist. 1h15 Besichtigung, dann Keller außer 17. und 31. August. Anmeldung online und im Tourismusbüro

Italiano :

Scoprite i luoghi e i monumenti emblematici che hanno reso famosa Obernai, una delle « più belle deviazioni di Francia ». 1h15 di visita e poi cantina, tranne il 17 e il 31 agosto. Iscrizione online e presso l’ufficio del turismo

Espanol :

Descubra los lugares y monumentos emblemáticos que han dado fama a Obernai, uno de los « Desvíos más bellos de Francia ». Recorrido de 1h15 y después bodega, excepto los días 17 y 31 de agosto. Inscripciones en línea y en la oficina de turismo

