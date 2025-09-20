Visite guidée et animations autour de l’arboretum, du rucher et des projets développement durable du lycée Bellepierre lycée Bellepierre Saint-Denis

Visite guidée et animations autour de l’arboretum, du rucher et des projets développement durable du lycée Bellepierre Samedi 20 septembre, 09h00 lycée Bellepierre La Réunion

Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Sensibilisation au développement durable. Visite guidée à travers une clé de détermination des espèces exotiques de la cour du lycée ; exposition faune/flore de La Réunion ; découverte des espèces indigènes/endémiques de l’arboretum (type forêt semi-sèche) ; partenariat avec le parc national et l’APLAMEDOM. Exemple de valorisation d’essence/huile/hydrolat à travers plusieurs distillations.

Exposition et présentation du rucher. Exposition en allemand sur trois thématiques (Tri des déchets, dangers du plastique et écotourisme) en Allemagne. Présentation des projets ERASMUS.

Présentation et découverte de l’opération « Plastique à la loupe », qui est un programme de sciences participatives, visant à constituer une base de données inédite sur les plastiques (macro, méso et micro) qui se retrouvent sur les plages et les berges de France. Projet initié par la Fondation Tara Océan.

Présentation et découverte du projet Endémic@s sur la préservation du Tuit Tuit, qui s’inscrit dans le programme européen « Life Biodiv’om », dans lequel est engagé la Réunion à travers les actions de la SEOR.

Différents projets artistiques viendront agrémenter la visite.

lycée Bellepierre 51 avenue gaston monerville, 97400 Saint Denis Saint-Denis 97400 La Réunion La Réunion

Jérôme NOURIGAT