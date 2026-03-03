Visite guidée et atelier ados (10-14 ans) à la Résistance Musée de la Résistance Limoges

Visite guidée et atelier ados (10-14 ans) à la Résistance

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Le musée de la Résistance propose un après-midi à destination des jeunes adolescents (10-14 ans) pendant les vacances de Pâques. Aux côtés d’un animateur, vous pourrez vous questionner sur le thème qu’est-ce que la Résistance ? Pour y répondre, vous visiterez l’exposition permanente sur la thématique de la Résistance et participerez à un atelier de création d’un cadre commémoratif Représente-nous la Résistance .

Réservations et informations complémentaires auprès du musée. .

+33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr

