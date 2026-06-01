Visite guidée et atelier de photographie naturaliste, Giardini della Landriana, Ardea

Visite guidée et atelier de photographie naturaliste 6 et 7 juin Giardini della Landriana Roma

12,00 euro visite du jardin, 2,00 euro atelier de photographie naturaliste. Enfants jusqu’à 12 ans et personnes handicapées, entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Visite guidée et atelier de photographie naturaliste

Sur peut choisir uniquement la visite guidée ou la visite et l’atelier. Les deux sur réservation.

Le photographe naturaliste Mario Valentini donnera quelques conseils sur la photographie macro de fleurs, d’insectes et d’autres sujets naturels. Après une partie d’explication théorique, il y aura au cours de la visite, une partie pratique, sur des sujets choisis le long du parcours.

Giardini della Landriana Via Campo di Carne, 51 Ardea 00040 Tor San Lorenzo Roma Lazio 3332266855 http://www.landriana.com [{« type »: « phone », « value »: « 3332266855 »}, {« type »: « email », « value »: « visite@landriana.com »}]

Rendez-vous dans le jardin 2026

©Enrico Scianca