Visite guidée et atelier manga Montée Du Puech Salon-de-Provence

Visite guidée et atelier manga

Mercredi 18 février 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 22 avril 2026 de 14h à 16h. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-04-22

Quand le manga rencontre l’Histoire au musée de l’Empéri !



Après une visite flash, participez à un atelier manga original animé par l’illustratrice Romane Caille, autour des uniformes historiques.



À partir de 10 ans, sur inscription

Plongez dans un univers créatif où l’art du manga dialogue avec l’histoire militaire du musée de l’Empéri.



Cette expérience débute par une visite guidée flash du musée, permettant de découvrir les collections et notamment les uniformes historiques qui ont traversé les époques. À l’issue de cette visite, l’illustratrice Romane Caille vous invite à participer à un atelier manga original, spécialement conçu pour s’inspirer des pièces du musée.



Guidés pas à pas, les participants apprendront à observer, imaginer et dessiner des personnages manga en s’appuyant sur les détails, les formes et les styles des uniformes présentés.



Visite guidée + atelier manga

Début à 14h00 durée 2h

À partir de 10 ans

Sur inscription paiement requis pour les adultes et les enfants

Une activité idéale pour les amateurs de dessin, de manga et de patrimoine, alliant créativité, observation et découverte culturelle dans un cadre exceptionnel. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When manga meets history at the Musée de l?Empéri!



After a flash visit, take part in an original manga workshop led by illustrator Romane Caille, focusing on historical uniforms.



Ages 10 and up, registration required

L’événement Visite guidée et atelier manga Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Salon de Provence