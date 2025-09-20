Visite guidée et atelier : « Modes et codes en Gaule romaine » Musée de la Romanité Nîmes

Visite guidée et atelier : « Modes et codes en Gaule romaine » 20 et 21 septembre Musée de la Romanité Gard

Gratuit. Sans réservation. A partir de 11 ans.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite et atelier : Modes et codes vestimentaires dans l’Antiquité

Tout au long du parcours de l’exposition « Gaulois mais Romains ! », croisez :

un homme en tunique et écharpe,

une déesse en chiton et himation,

un citoyen en toge,

un dieu en chlamyde,

ou encore une déesse nue.

Cette exposition offre un regard inédit sur les modes et codes vestimentaires de l’Antiquité.

La visite sera suivie d’un atelier-démonstration.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France

