Visite guidée et atelier pour enfants (8-10 ans) à la Résitance Musée de la Résistance Limoges
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne
Le musée de la Résistance propose un après-midi à destination des enfants (8-10 ans) pendant les vacances de Pâques. Aux côtés d’un animateur, vous pourrez visiter l’exposition temporaire La guerre à hauteur d’enfant cachée, le cahier de Danièle Kahn , et participer à un atelier sur la réalisation des dessins d’animation.
Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr
