Visite guidée et atelier pour enfants (8-10 ans) à la Résitance Musée de la Résistance Limoges

Visite guidée et atelier pour enfants (8-10 ans) à la Résitance

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Le musée de la Résistance propose un après-midi à destination des enfants (8-10 ans) pendant les vacances de Pâques. Aux côtés d’un animateur, vous pourrez visiter l’exposition temporaire La guerre à hauteur d’enfant cachée, le cahier de Danièle Kahn , et participer à un atelier sur la réalisation des dessins d’animation.

Réservations et informations complémentaires auprès du musée. .

Musée de la Résistance 7 Rue Neuve Saint-Étienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 84 43 amelia.touin@limoges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée et atelier pour enfants (8-10 ans) à la Résitance

L’événement Visite guidée et atelier pour enfants (8-10 ans) à la Résitance Limoges a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Limoges Métropole