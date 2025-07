Visite guidée et buffet du terroir Walbourg

Rue de l’Eglise Walbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-08-02 12:00:00

Participez à cette visite guidée du Musée Mémorial avec son fondateur, pour en apprendre plus sur les batailles historiques alsaciennes de 1870 à 1945, puis profitez d’un buffet du terroir en circuit court avec dessert.

Rue de l’Eglise Walbourg 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 27 93 36 nagel.anais@gmail.com

English :

Join the founder of the Musée Mémorial on a guided tour of the museum to learn more about Alsace’s historic battles from 1870 to 1945, then enjoy a local buffet with dessert.

German :

Nehmen Sie an dieser Führung durch das Gedenkmuseum mit seinem Gründer teil, um mehr über die historischen elsässischen Schlachten von 1870 bis 1945 zu erfahren, und genießen Sie anschließend ein Buffet aus regionalen Produkten des kurzen Weges mit Dessert.

Italiano :

Partecipate alla visita guidata del Museo della Memoria con il suo fondatore, per saperne di più sulle battaglie storiche dell’Alsazia dal 1870 al 1945, quindi gustate un buffet locale con dessert.

Espanol :

Participe en esta visita guiada al Museo Memorial con su fundador, para aprender más sobre las batallas históricas de Alsacia desde 1870 hasta 1945, y luego disfrute de un bufé local con postre.

