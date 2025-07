Visite guidée et chantée de Carhaix Rue Brizeux Carhaix-Plouguer

Visite guidée et chantée de Carhaix Rue Brizeux Carhaix-Plouguer samedi 12 juillet 2025.

Visite guidée et chantée de Carhaix

Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 11:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12 2025-08-13 2025-08-20

Dans le cadre des animations patrimoine de l’été, l’office de tourisme propose des visites chantées animées par le fameux duo de kan ha diskan Marie Berardy et Annie Ebrel, à travers les rues et les places de Carhaix. Vous partirez sur les traces de ses légendes et de ses grandes et petites histoires ainsi que de celles de ces statues du Panthéon des plus populaires des bretons !

Sur réservation .

Rue Brizeux Maison du Sénéchal Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 04 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée et chantée de Carhaix Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-07-02 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée