Visite guidée et chantée entre le centre Sophie Barat, les vignes et la forêt Centre Sophie Barat Joigny vendredi 19 septembre 2025.

Rendez-vous devant le centre Sophie Barat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:15:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:15:00

Venez assister à la soirée d’inauguration des Journées européennes du patrimoine dans le Jovinien. Dans le cadre du centenaire de la canonisation de Sophie Barat, profitez d’une visite guidée et chantée qui vous mènera sur les pas de celle-ci, de la maison de son enfance, aux vignes et à la forêt.

Centre Sophie Barat 11rue Davier, 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

© J.-M. S.