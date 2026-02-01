Visite guidée et chantée La Voix des Lavandières Lieu-dit Lannéguy Riec-sur-Bélon

Visite guidée et chantée La Voix des Lavandières

Lieu-dit Lannéguy Chapelle Saint-Léger Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 15:00:00

fin : 2026-02-21 16:15:00

Date(s) :

2026-02-21

Entre gestes quotidiens et confidences, le lavoir résonnait de chants qui parlaient de thèmes de la vie quotidienne comme l’amour et l’amitié. Nous vous invitons à revivre cette atmosphère unique à travers une balade ponctuée de chansons en breton et en français, comme on les entonnait autrefois au bord de l’eau.

Au fil de la visite, découvrez les histoires et les savoir-faire liés à ces espaces de rencontre, avant de basculer dans l’imaginaire breton avec les légendes des lavandières de nuit , ces figures mystérieuses qui hantent les rivières à la tombée du jour…

Un moment entre patrimoine, musique et contes, pour célébrer la mémoire des voix qui ont bercé nos campagnes.

Cette visite est en partenariat avec le groupe de chanteuses Kaouenned du pays de Quimperlé.

Sur réservation. .

Lieu-dit Lannéguy Chapelle Saint-Léger Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée et chantée La Voix des Lavandières

L’événement Visite guidée et chantée La Voix des Lavandières Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-02-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS