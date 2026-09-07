Visite guidée et commentée de la ville, Mairie, Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de la ville 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la cité de Sauveterre lors d’une visite passionnante et vivante. Laissez-vous conter son histoire, ses anecdotes et ses secrets !

Mairie Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 50 17

Visite passionnante et vivante dela cité de Sauveterre… Laissez-vous compter son Histoire, ses anecdotes et ses secrets!

©amisvieuxsauveterre