Visite guidée et commentée de la ville, Mairie, Sauveterre-de-Béarn
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Sauveterre-de-Béarn
Informations pratiques
Visite guidée et commentée de la ville 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la cité de Sauveterre lors d’une visite passionnante et vivante. Laissez-vous conter son histoire, ses anecdotes et ses secrets !
Mairie Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 50 17
Visite passionnante et vivante dela cité de Sauveterre… Laissez-vous compter son Histoire, ses anecdotes et ses secrets!
©amisvieuxsauveterre
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