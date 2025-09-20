Visite guidée et commentée de Le Montat Place de l’église Le Montat

Visite guidée et commentée de Le Montat Place de l’église Le Montat samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée et commentée de Le Montat 20 et 21 septembre Place de l’église Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Présentation architecturale des bâtiments communaux

Un parcours à travers l’histoire, du XIe au XXe siècle, pour découvrir l’architecture et l’évolution des principaux bâtiments communaux.

Départ : place de l’église

Place de l’église Place des victimes des deux guerres, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie

Présentation architecturale des bâtiments communaux

© mairie de Le Montat