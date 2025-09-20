Visite guidée et commentée de Le Montat Place de l’église Le Montat
Visite guidée et commentée de Le Montat Place de l’église Le Montat samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée et commentée de Le Montat 20 et 21 septembre Place de l’église Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00
Présentation architecturale des bâtiments communaux
Un parcours à travers l’histoire, du XIe au XXe siècle, pour découvrir l’architecture et l’évolution des principaux bâtiments communaux.
Départ : place de l’église
Place de l’église Place des victimes des deux guerres, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie
Présentation architecturale des bâtiments communaux
© mairie de Le Montat