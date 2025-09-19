Visite Guidée et commentée de l’église Notre Dame du Sacré Cœur – Origine et patrimoine religieux Eglise Notre Dame du Sacré Coeur Dunkerque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

C’est l’histoire de Malo-les-Bains qui vous est contée à travers cet édifice qui a connu beaucoup de vicissitudes. Histoire d’hommes et de chrétiens, de guerre et de renouveau. Découvrez les œuvres d’artistes contemporains : Eugèe Leroy, Maurice Ringot, Dominique Kaeppelin…

Plus d’informations sur www.paroissendsacrecoeur-malo.fr ou au 06 74 54 35 89 et sur www.orguedemalo.org

Eglise Notre Dame du Sacré Coeur place Turenne 59 240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord [{« link »: « http://www.paroissendsacrecoeur-malo.fr »}, {« link »: « http://www.orguedemalo.org »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

libre de droit