Visite guidée et commentée de l’église Saint-Léger, Eglise Saint-Léger, Aveizieux

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de l’église Saint-Léger Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Léger Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Saint-Léger d’Aveizieux. Suite au réamènagement de la place du bourg par la municipalité, l’église est désormais mise en valeur. Elle fait partie du patrimoine d’Aveizieux et son histoire est très intéréssante. Le magnifique Christ en croix, au dessus de l’autel, est remarquabble et est inscrit, comme les cloches du clocher, dans la liste du patrimoine historiqiue

Eglise Saint-Léger Place du Bourg 42330 Aveizieux Aveizieux 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477022939 https://www.saint-timothee.fr/ L’église primitive d’Aveizieux, dédiée autrefois à Saint André et depuis l’an 1361 consacrée à Saint Léger, fut agrandie en 1689, puis restaurée en 1821.

La paroisse d’Aveizieux dut en 1865, pour accueillir un nombre croissant de paroissiens, construire une nouvelle église plus vaste, sur le même emplacement que l’ancienne.

Les seuls restes de l’ancienne église sont le clocher et les deux chapelles. L’une datant du XVIème siècle, et l’autre, du XVIIème siècle.

L’édifice actuel, de style Néo-gothique, fut entièrement restauré en 1998-1999.

Les nombreux vitraux qui éclairent la nef ont été réalisés principalement par l’atelier Alexandre Mauvernay de Saint-Galmier entre 1880 et 1890, notamment le triptyque de l’abside. Cependant, c’est le maître verrier Adrien Jacqui, de Lyon, qui a réalisé celui du porche d’entrée. Parking a proximité – Accès aux personnes à mobilité réduite.

Église ouverte tous les jours de 08h00 à 18h00.

Visite commentée de l’église Saint-Léger d’Aveizieux. Suite au réamènagement de la place du bourg par la municipalité, l’église est désormais mise en valeur. Elle fait partie du patrimoine et son est…

©JackyMoisan