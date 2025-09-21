Visite guidée et commentée des zones humides de Trois Rivières Plantation Trois-Rivières

Visite guidée et commentée des zones humides de Trois Rivières Plantation Trois-Rivières dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée et commentée des zones humides de Trois Rivières Dimanche 21 septembre, 09h00 Plantation Trois-Rivières

Réservation Obligatoire – Nombre de places limité – Accessible à partir de 6 ans. Prévoir chapeau, lycra, gourde d’eau et bonnes chaussures ne craignant pas l’eau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Savez-vous ce que sont les zones humides ?

Mélanie HERTEMAN, docteur en écologie, spécialiste des zones humides et mangrove, vous propose une visite guidée et commentée des zones humides de Trois Rivières localisées derrière l’ancienne distillerie. Une visite pour mieux apprécier la richesse de notre biodiversité et la protéger.

Plantation Trois-Rivières Trois Rivières 97228 Sainte Luce 97228 Martinique 0596 62 51 78 http://www.facebook.com/RhumTroisRivieresMartinique;http://www.instagram.com/rhumtroisrivieres [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/visite-guidee-et-commentee-des-zones-hum/108187 »}] Fondée vers 1660 par Nicolas Fouquet, la plantation Trois-Rivières compte parmi les premières distilleries de la Martinique. Située à Sainte-Luce, reconnaissable à son moulin à vent, elle domine majestueusement la mer des Caraïbes. Suivez le guide qui commentera les méthodes ancestrales d’élaboration des rhums agricoles Trois-Rivières au cœur de la distillerie. A la boutique du moulin, dégustez les prestigieux millésimes de Trois-Rivières, reconnus à l’échelle internationale. Et retenez les recettes pour animer vos apéros branchés ! Sur la route des plages, au quartier Trois Rivières à Sainte-Luce. Parking uniquement derrière la distillerie (suivez les pancartes).

Savez-vous ce que sont les zones humides ?

Nature & Développement