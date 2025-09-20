Visite guidée et commentée du palais de justice de Bourg-en-Bresse Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite commentée : un départ toutes les 15 minutes, durée : 40 minutes

Cartes d’identités et passage par la sécurité à prévoir.

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 37 73 00 https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse

Visite commentée : un départ toutes les 20 minutes, durée : 40 minutes

©Palais de justice de Bourg-en-Bresse