Visite guidée et commentée du Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon Pontorson

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Début : 2025-07-15 14:30:00

2025-07-15

Découvrir le Prieuré du Mont-Saint-Michel autrement.

Des guides conférenciers vous invitent à découvrir 1000 ans d’histoire culturelle, spirituelle et patrimoniale liés à l’histoire du Mont et de sa Baie. En effet, du VIIIe siècle à nos jours, le Prieuré fut tour à tour le grenier à blé des moines, puis le centre d’une baronnie importante avant d’être un lieu de villégiature pour les bâtisseurs de la Merveille. Aujourd’hui que ce soit la grange à dîmes, le colombier ou encore le Logis de l’Abbé, tous ces bâtiments médiévaux renaissent sous l’impulsion de la Fondation du Mont-Saint-Michel qui depuis 10 ans fait de ce lieu d’exception un lieu d’accueil et de culture.

Nombre de places limité. Durée 1h30.

Réservation obligatoire sur le site de l’Office du Tourisme https://reservation.ot-montsaintmichel.com.

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 61 14 23 39

English : Visite guidée et commentée du Prieuré du Mont-Saint-Michel

Discover the Priory of Mont-Saint-Michel in a different way.

Between April and October, guide-lecturers offer nine guided tours of the Priory of Mont-Saint-Michel. They invite you to discover 1000 years of cultural, spiritual and heritage history linked to the Mont and its Bay. Between the 8th century and the present day, the Priory was in turn the monks? granary, then the center of an important barony before becoming a holiday resort for the builders of the Wonder. Today, the tithe barn, the dovecote and the Abbot?s Lodgings are all being brought back to life under the impetus of the Fondation du Mont-Saint-Michel, which for the past 10 years has been turning this exceptional site into a place of welcome and culture.

Limited number of places.

Duration 1h30.

Reservations required on the Tourist Office website: https://reservation.ot-montsaintmichel.com.

Duration 1h30.

German :

Entdecken Sie das Priorat des Mont-Saint-Michel auf andere Weise.

Die Fremdenführer laden Sie ein, 1000 Jahre Kultur-, Geistes- und Kulturerbegeschichte zu entdecken, die mit der Geschichte des Berges und seiner Bucht verbunden sind. Vom 8. Jahrhundert bis heute war das Priorat die Kornkammer der Mönche, dann das Zentrum einer bedeutenden Baronie und schließlich ein Urlaubsort für die Erbauer des Wunders. Heute werden die mittelalterlichen Gebäude, wie die Zehntscheune, der Taubenschlag und die Abtswohnung, von der Stiftung Mont-Saint-Michel wiederbelebt, die diesen außergewöhnlichen Ort seit 10 Jahren zu einem Ort des Empfangs und der Kultur macht.

Begrenzte Anzahl von Plätzen. Dauer 1,5 Stunden.

Reservierung auf der Website des Fremdenverkehrsamts erforderlich: https://reservation.ot-montsaintmichel.com.

Italiano :

Scoprite il Priorato di Mont-Saint-Michel in modo diverso.

Le guide vi invitano a scoprire 1000 anni di storia culturale, spirituale e patrimoniale legata alla storia del Mont e della sua baia. Dall’VIII secolo a oggi, il Priorato è stato a sua volta il granaio dei monaci, poi il centro di un’importante baronia prima di diventare un luogo di villeggiatura per i costruttori della Meraviglia. Oggi, che si tratti del granaio, della colombaia o del Logis dell’Abate, tutti questi edifici medievali sono stati riportati in vita sotto l’impulso della Fondation du Mont-Saint-Michel, che da 10 anni trasforma questo sito eccezionale in un luogo di accoglienza e cultura.

Numero limitato di posti. Durata 1h30.

Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ufficio del Turismo: https://reservation.ot-montsaintmichel.com.

Espanol :

Descubra el Priorato del Mont-Saint-Michel de una forma diferente.

Los guías-monitores le invitan a descubrir 1000 años de historia cultural, espiritual y patrimonial ligada a la historia del Monte y su bahía. Desde el siglo VIII hasta nuestros días, el Priorato fue a su vez granero de los monjes, luego centro de una importante baronía antes de convertirse en lugar de veraneo de los constructores de la Maravilla. Hoy en día, ya sea el granero del diezmo, el palomar o el Logis del Abad, todos estos edificios medievales vuelven a la vida bajo el impulso de la Fondation du Mont-Saint-Michel, que desde hace 10 años convierte este lugar excepcional en un lugar de acogida y cultura.

Plazas limitadas. Duración 1h30.

Imprescindible reservar en la página web de la Oficina de Turismo: https://reservation.ot-montsaintmichel.com.

