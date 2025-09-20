Visite guidée et Concert Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Valle-di-Campoloro

Visite guidée et Concert Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Valle-di-Campoloro samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée et Concert 20 et 21 septembre Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Haute-Corse

Concerts gratuits, mais réservations souhaitées en raison du nombre de places assises, limité. Tel: 0616357123

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Matinée et après midi, accueil des visiteurs, visites commentées par des animateurs bénévoles : Présentation de la chapelle, de ses fresques et de l’évolution architecturale de l’édifice.

A partir de 17 h Concerts :

Samedi : Chants corses traditionnels

Dimanche : Groupe de femmes « E Donne in Cantu », chants polyphoniques traditionnels.

Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro valle di Campoloro Valle-di-Campoloro 20221 Haute-Corse Corse 06 16 35 71 23 https://valle-di-campoloro-chapelle-sainte-christine.over-blog.com/

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Amis chapelle Santa Cristina