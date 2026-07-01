Visite guidée et conférence à l’église Saint-Eloi, Eglise Saint-Eloi, Folkling

Informations pratiques

Visite guidée et conférence à l’église Saint-Eloi Samedi 19 septembre, 14h30 Eglise Saint-Eloi Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite commentée historique de l’église mère Saint-Eloi et de la paroisse de Folkling de 777 ans à nos jours par l’historien local de Folkling.

Une exposition de 80 documents est visible pour la 1ere fois tous les samedis de 14h30 à 16h30, à partir du 16 mai 2026 jusqu’au 21 novembre 2026. Des visites commentées ont lieu une fois par mois et une conférence le samedi 19 Septembre 2026 à 14h30 est proposée par l’historien local.

Eglise Saint-Eloi 1 rue de l’église 57600 Folkling Folkling 57600 Moselle Grand Est 06 21 92 27 44 L’église mère Saint-Eloi de Folkling est riche de plus de 800 ans d’histoire. Présence de 3 parkings à proximité (Mairie-Eglise-Salle des fêtes avec raccoucis pedestre) Acces du site de plein pied-

Visite commentée historique de l église mère Saint Eloi et de la paroisse de Folkling de 777 ans à nos jours par l’ historien local de Folkling.

Véronique Nicolas©