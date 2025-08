Visite guidée et contée au jardin Chanteloup

Visite guidée et contée au jardin Chanteloup jeudi 21 août 2025.

Début : 2025-08-21 11:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

Le temps d’une pause au jardin du château de Chanteloup, venez découvrir et reconnaître les plantes médicinales et aromatiques aux multiples vertus et fonctions ! Puis, émerveillez-vous de leur féerie en écoutant un conte ! .

La Ferme du Château Chanteloup 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52 chateau@dechanteloup.fr

