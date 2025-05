Visite guidée et contée de la Vallée du Lude – Rue des Fontenelles Carolles, 25 mai 2025 14:00, Carolles.

Manche

Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Rue des Fontenelles Parking du Lude Carolles Manche

Début : 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25 16:00:00

2025-05-25

Avec Antoine Lefranc, auteur jeunesse et guide.

Outre des paysages naturels et une vue magnifique sur le Mont-Saint-Michel, la vallée du Lude possède une riche histoire et de nombreuses légendes…

Antoine Lefranc se fera un plaisir de vous conter les histoires de contrebandiers, légionnaires et autres dragons, et agrémentera sa visite d’explications sur la faune et la flore.

La visite fait 3,8 km et comporte une montée de 135 marches. Prévoir de bonnes chaussures et une gourde.

Places limitées Réservation obligatoire.

Rue des Fontenelles Parking du Lude

Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

English : Visite guidée et contée de la Vallée du Lude

With Antoine Lefranc, children’s author and guide.

In addition to its natural landscapes and magnificent views of Mont-Saint-Michel, the Lude valley has a rich history and many legends…

Antoine Lefranc will be delighted to tell you tales of smugglers, legionnaires and dragons, and to explain the flora and fauna of the area.

The tour is 3.8 km long and includes a climb of 135 steps. Bring good shoes and a water bottle.

Places are limited: booking essential.

German :

Mit Antoine Lefranc, Jugendbuchautor und Fremdenführer.

Neben Naturlandschaften und einem herrlichen Blick auf den Mont-Saint-Michel hat das Tal von Le Lude auch eine reiche Geschichte und zahlreiche Legenden zu bieten…

Antoine Lefranc erzählt Ihnen gerne die Geschichten von Schmugglern, Legionären und anderen Drachen und würzt seinen Rundgang mit Erklärungen zur Tier- und Pflanzenwelt.

Die Tour ist 3,8 km lang und beinhaltet einen Anstieg von 135 Stufen. Bringen Sie gutes Schuhwerk und eine Trinkflasche mit.

Begrenzte Plätze: Reservierung erforderlich.

Italiano :

Con Antoine Lefranc, autore e guida per bambini.

Oltre ai suoi paesaggi naturali e alle magnifiche viste sul Mont-Saint-Michel, la valle della Lude ha una ricca storia e molte leggende…

Antoine Lefranc sarà lieto di raccontarvi storie di contrabbandieri, legionari e draghi, oltre a spiegarvi la flora e la fauna della zona.

Il tour è lungo 3,8 km e prevede una salita di 135 gradini. Portare scarpe buone e una bottiglia d’acqua.

I posti sono limitati: è indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Con Antoine Lefranc, autor y guía infantil.

Además de sus paisajes naturales y las magníficas vistas del Mont-Saint-Michel, el valle del Lude tiene una rica historia y muchas leyendas…

Antoine Lefranc estará encantado de contarle historias de contrabandistas, legionarios y dragones, y también le explicará la flora y la fauna de la zona.

El recorrido es de 3,8 km e incluye una subida de 135 escalones. Lleve buen calzado y una botella de agua.

Las plazas son limitadas: imprescindible reservar.

