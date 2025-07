Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Parking de la Vallée du Lude Carolles

Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Parking de la Vallée du Lude Carolles vendredi 1 août 2025.

Visite guidée et contée de la Vallée du Lude

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-01 16:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Entrez dans la vallée !

Auteur jeunesse Carollais, Antoine Lefranc vous emmène dans « sa » vallée du Lude où il se fera un plaisir de vous conter deux heures durant les légendes et l’histoire de ce magnifique site naturel avec vue sur le Mont Saint Michel, occupé successivement par les gaulois, contrebandiers et soldats du Roy ! Il vous fera découvrir également les secrets de la faune et la flore locale.

Prévoir bonnes chaussures, couvre-chefs et eau.

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

English : Visite guidée et contée de la Vallée du Lude

Enter the valley!

Young Carollais author Antoine Lefranc takes you into « his » Lude valley, where he’ll be delighted to tell you for two hours about the legends and history of this magnificent natural site overlooking Mont Saint Michel, occupied successively by Gauls, smugglers and soldiers of the King! He’ll also help you discover the secrets of the local flora and fauna.

Bring good shoes, headgear and water.

German :

Betreten Sie das Tal!

Der jugendliche Autor Antoine Lefranc aus Carollais nimmt Sie mit in « sein » Tal von Le Lude, wo er Ihnen gerne zwei Stunden lang die Legenden und die Geschichte dieses herrlichen Naturgebiets mit Blick auf den Mont Saint Michel erzählt, das nacheinander von Galliern, Schmugglern und Soldaten des Königs besetzt wurde! Er wird Sie auch in die Geheimnisse der lokalen Flora und Fauna einweihen.

Bringen Sie gutes Schuhwerk, Kopfbedeckung und Wasser mit.

Italiano :

Entrate nella valle!

Antoine Lefranc, giovane autore di Carollais, vi condurrà nella « sua » valle della Lude, dove sarà lieto di raccontarvi per due ore le leggende e la storia di questo magnifico sito naturale con vista su Mont Saint Michel, occupato in successione da Galli, contrabbandieri e soldati del Re! Vi aiuterà anche a scoprire i segreti della flora e della fauna locali.

Portare scarpe buone, copricapo e acqua.

Espanol :

¡Entra en el valle!

Antoine Lefranc, un joven escritor de Carollais, le llevará a « su » valle de Lude, donde estará encantado de contarle durante dos horas las leyendas y la historia de este magnífico paraje natural con vistas al Mont Saint Michel, ocupado sucesivamente por galos, contrabandistas y soldados del Rey También le ayudará a descubrir los secretos de la flora y la fauna locales.

Lleve buen calzado, protección para la cabeza y agua.

