Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Parking de la Vallée du Lude Carolles

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles Manche

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Entrez dans la vallée !

Auteur jeunesse Carollais, Antoine Lefranc vous emmène dans « sa » vallée du Lude où il se fera un plaisir de vous conter deux heures durant les légendes et l’histoire de ce magnifique site naturel avec vue sur le Mont Saint Michel, occupé successivement par les gaulois, contrebandiers et soldats du Roy ! Il vous fera découvrir également les secrets de la faune et la flore locale.

Prévoir bonnes chaussures, couvre-chefs et eau. .

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

