Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Parking de la Vallée du Lude Carolles

Visite guidée et contée de la Vallée du Lude

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Entrez dans la vallée !

Auteur jeunesse Carollais, Antoine Lefranc vous emmène dans sa vallée du Lude où il se fera un plaisir de vous conter deux heures durant les légendes et l’histoire de ce magnifique site naturel avec vue sur le Mont Saint Michel, occupé successivement par les gaulois, contrebandiers et soldats du Roy ! Il vous fera découvrir également les secrets de la faune et la flore locale.

Prévoir bonnes chaussures, couvre-chefs et eau. .

Parking de la Vallée du Lude 38 Rue des Fontenelles Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 23 21 44 46 exploronscarolles@gmail.com

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English : Visite guidée et contée de la Vallée du Lude

L’événement Visite guidée et contée de la Vallée du Lude Carolles a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer