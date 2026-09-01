Visite guidée et découverte des collections/expos du Musée d’Art Sacré Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant l’église Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Visite guidée et découverte des collections/expos du Musée d’Art Sacré Journées Européennes du Patrimoine

Rdv devant l’église Notre Dame 3 Grand’Rue Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée d’Art Sacré vous ouvre ses portes pour (re)découvrir l’exposition permanente (Orfèvrerie, vêtements liturgiques, tableaux, croix de mariniers) ainsi que l’exposition temporaire Le Grand siècle des âmes

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Rdv devant l’église Notre Dame 3 Grand’Rue Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

The Museum of Sacred Art invites you to (re)discover its permanent exhibition (silverwork, liturgical vestments, paintings, sailors’ crosses), as well as the temporary exhibition “The Golden Age of Souls”

L’événement Visite guidée et découverte des collections/expos du Musée d’Art Sacré Journées Européennes du Patrimoine Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-09-01 par Valence Romans Tourisme