Visite guidée et dégustation de vins de Vézelay Domaine La Croix Montjoie Tharoiseau

Domaine La Croix Montjoie 50 Grande rue Tharoiseau Yonne

Au cours d’une visite d’une heure, nous vous expliquerons l’histoire ancienne et plus récente de notre appellation Vézelay, les terroirs et les cépages qui la composent. Nous vous raconterons aussi l’histoire de nos vins, comment nous travaillons à la vigne et en cave pour élaborer les différentes cuvées à travers un parcours qui sillonne notre cuverie et nos caves souterraines. Enfin, selon votre choix, vous pourrez déguster trois, cinq ou sept vins de notre gamme. .

Domaine La Croix Montjoie 50 Grande rue Tharoiseau 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 32 40 94 contact@lacroixmontjoie.com

