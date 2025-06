Visite guidée et dégustation gourmande | Domaine du Siorac Le Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech 3 juillet 2025 14:30

Dordogne

Visite guidée et dégustation gourmande | Domaine du Siorac Le Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 14:30:00

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Le Domaine du Siorac vous propose une balade commentée du vignoble, une visite du chai et des celliers pour terminer par une dégustation de 6 vins et jus de raisin bio.

SANS RESERVATION

SANS RESERVATION

SANS RESERVATION .

Le Siorac Domaine du Siorac

Saint-Aubin-de-Cadelech 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 52 90

English : Visite guidée et dégustation gourmande | Domaine du Siorac

The Domaine du Siorac offers a guided tour of the vineyard, a visit to the winery and cellars, and ends with a tasting of 6 organic wines and grape juices.

NO RESERVATION REQUIRED

German : Visite guidée et dégustation gourmande | Domaine du Siorac

Die Domaine du Siorac bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang durch die Weinberge, eine Besichtigung des Weinkellers und der Vorratskammern und zum Abschluss eine Verkostung von 6 Bio-Weinen und -Traubensäften.

OHNE RESERVIERUNG

Italiano :

Il Domaine du Siorac offre una visita guidata ai vigneti, una visita all’azienda e alle cantine e una degustazione di 6 vini e succhi d’uva biologici.

NON È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

Espanol : Visite guidée et dégustation gourmande | Domaine du Siorac

El Domaine du Siorac ofrece un recorrido guiado por los viñedos, una visita a la bodega y las cavas y una degustación de 6 vinos y zumos de uva ecológicos.

NO ES NECESARIO RESERVAR

