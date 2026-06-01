Visite guidée et dégustation VIP au Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies mercredi 17 juin 2026.

Les Eyzies

Visite guidée et dégustation VIP au Musée national de Préhistoire

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

17h. Expérience premium mêlant patrimoine, gastronomie et savoir-faire local visite guidée du musée, dégustation de caviar accompagnée d’un cocktail accordé. Sur réservation. 70€/personne

Profitez d’une expérience premium mêlant patrimoine, gastronomie et savoir-faire local visite guidée du musée, dégustation de caviar accompagnée d’un cocktail accordé, un moment privilégié sur la terrasse du Grand Abri après la fermeture. Une expérience exclusive et intimiste pour découvrir le site autrement et savourer un instant hors du temps.

Au programme

17h 18h Visite guidée du musée accompagnés par un guide-conférencier, découvrez l’histoire et les richesses du lieu à travers une visite d’une heure.

18h15 19h15 Dégustation sur la terrasse du Grand Abri Prolongez l’expérience avec une dégustation de caviar, accompagnée d’un cocktail en accord, dans un cadre exceptionnel et privatisé.

6 personnes min et 15 personnes max

Vous êtes moins de 6 personnes, contactez le musée par mail florence@tourismeperigord.com .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45 florence@tourismeperigord.com

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English : Visite guidée et dégustation VIP au Musée national de Préhistoire

17h. Premium experience combining heritage, gastronomy and local know-how: guided tour of the museum, caviar tasting accompanied by an agreed cocktail. Reservations required. 70/person

L’événement Visite guidée et dégustation VIP au Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère