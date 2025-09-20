Visite guidée et démonstration du Pendule de Foucault Journées du Patrimoine Église Balcon du Velay Lapte

Visite guidée et démonstration du Pendule de Foucault Journées du Patrimoine Église Balcon du Velay Lapte samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée et démonstration du Pendule de Foucault Journées du Patrimoine

Église Balcon du Velay Le Bourg Lapte Haute-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

La Terre tourne. Grâce à un pendule mis en oscillation, il vous est possible d’observer la rotation de la Terre en seulement quelques minutes. Visite commentée et démonstration du pendule de Foucault proposées par Mr Willy Besset.

Église Balcon du Velay Le Bourg Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 05 03 92

English :

The Earth rotates. Thanks to a pendulum set in oscillation, you can observe the Earth’s rotation in just a few minutes. Guided tour and demonstration of the Foucault pendulum by Mr. Willy Besset.

German :

Die Erde dreht sich. Mithilfe eines Pendels, das in Schwingung versetzt wird, können Sie die Drehung der Erde in nur wenigen Minuten beobachten. Kommentierte Besichtigung und Vorführung des Foucaultschen Pendels angeboten von Herrn Willy Besset.

Italiano :

La Terra ruota. Facendo oscillare un pendolo, è possibile osservare la rotazione della Terra in pochi minuti. Visita guidata e dimostrazione del pendolo di Foucault a cura di Willy Besset.

Espanol :

La Tierra gira. Haciendo oscilar un péndulo, podrá observar la rotación de la Tierra en sólo unos minutos. Visita guiada y demostración del péndulo de Foucault por Willy Besset.

