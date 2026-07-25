AGENDA · La Chèze
Visite guidée et démonstration marqueterie Conservatoire des anciens métiers La Chèze
jeudi 6 août 2026 · Conservatoire des anciens métiers · La Chèze
Informations pratiques
La Chèze
Visite guidée et démonstration marqueterie
Conservatoire des anciens métiers 1, rue du Moulin La Chèze Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Visite guidée et démonstration marqueterie, goûter breton. .
Conservatoire des anciens métiers 1, rue du Moulin La Chèze 22210 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 26 70 99
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English :
L’événement Visite guidée et démonstration marqueterie La Chèze a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Bretagne Centre
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