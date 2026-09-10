Visite guidée et démonstrations au moulin de Gignac, Le moulin de Gignac, Gignac

Informations pratiques

Visite guidée et démonstrations au moulin de Gignac Dimanche 20 septembre, 14h00 Le moulin de Gignac Lot

Tarif : 3€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, venez découvrir ce magnifique moulin à vent en fonctionnement.

Lors de cette visite commentée, les bénévoles des Amis du Moulin vous présenteront la mise en place des voiles, la rotation du toit ainsi que des démonstrations de mouture. Une occasion privilégiée de comprendre le fonctionnement de ce patrimoine emblématique et de découvrir les savoir-faire des meuniers d’autrefois.

Le moulin de Gignac Pech des Eoules 46600 Gignac Gignac 46600 Lot Occitanie 06 89 44 72 46 https://www.gignac-en-quercy.fr/ Moulin à vent en parfait état de fonctionnement et exposition intitulée « Du grain à la farine sur le Causse de Martel ». Des visites commentées sont proposées, incluant une démonstration de mise en mouvement des ailes. Vous pourrez également découvrir le processus de fabrication de la mouture. Parkings. Aire de pique-nique. Fléchage à partir de Cressensac. Parking PMR et accès PMR.

Ce magnifique moulin à vent va faire tourner ses voiles pour célébrer les Journées européennes du patrimoine 2026 !

©ValléeDordogne