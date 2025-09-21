Visite guidée et exposition à la ferme Ferme de Chamorin Parçay-sur-Vienne

Cette ferme familiale située sur la commune de Parçay-sur-Vienne, permet de réunir de nombreuses histoires au sein de ces murs. Un récit qui débute avec quelques indices dès la protohistoire jusqu’au siècle dernier. Son passé lointain n’a pas laissé beaucoup de traces mais quelques pistes seront présentées. Par la suite, laissez-vous raconter son histoire à travers les quelques siècles et déambuler à travers une exposition de photographies des graffitis. Nos curiosités : les dessins d’un bateau transatlantique du début du XXe siècle ou encore un Spitfire anglais, utilisé pendant la 2nd Guerre Mondiale, réalisés par un ouvrier agricole du nom de Jean Carroff. Cette initiative sera accompagnée d’une activité de collecte/reconnaissance des noms d’ouvriers agricoles des XIXe-XXe siècles qui aurait pu écrire sur vos propres murs dont les familles et descendants sont toujours sur la commune ou celles avoisinantes.

