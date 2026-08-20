Visite guidée et exposition de la maison de Monte au Lever, Maison de Monte au Lever, Les Grangettes

Informations pratiques

Visite guidée et exposition de la maison de Monte au Lever 19 et 20 septembre Maison de Monte au Lever Doubs

Adulte : 11,5 €. Jeune (mineur) accompagné : gratuit uniquement en espèce, Venir par le chemin du Pâtre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rendez-vous à l’extérieur de la propriété, devant le grand portail pour venir visiter la maison de Monte au Lever ! Garez votre voiture devant le portail et préparez-vous à une expérience reposante et enrichissante ! À l’intérieur vous attendent une visite guidée ainsi qu’une exposition !

Maison de Monte au Lever Chemin du Pâtre, 25160 Les Grangettes Les Grangettes 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 86 89 23 12 http://www.gite-doubs-jura.fr Dominant le lac de Saint-Point, cette villégiature d’été a été fondée en 1910 par Louis Neyron, industriel du textile (Rasurel), pour accueillir sa nombreuse famille. Auguste Morisot, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, s’est inspiré de l’architecture rurale comtoise mais aussi, pour le décor intérieur et le mobilier, du fameux architecte C. R. Mackintosh (Glasgow). Des pierres médiévales de l’abbaye de Mont-Sainte-Marie, dans le Doubs, ont été réemployées dans le bâtiment.

Le propriétaire, arrière-petit-fils du fondateur, y vit à l’année et mène des recherches pour documenter ce patrimoine familial. Son épouse assure les visites commentées du parc, de la grande maison et de la dépendance. Une exposition d’objets et archives y est également présentée. La maison se situe au bout du chemin du Pâtre | Le stationnement se fait le long du chemin du Pâtre avant le portail.

Rendez-vous à l’extérieur de la propriété, devant le grand portail.

© Gindre C